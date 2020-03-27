EBA TV TRT canlı izle! 7 Mart Cuma EBA TV programı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında öğrenciler 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim yöntemi ile eğitimlerini sürdürecekler. Peki EBA tv frekans bilgileri nasıl? EBA TV'de bugün hangi dersler var? İşte EBA TV canlı izleme seçeneği...

EBA TV-TRT canlı izleme seçeneği öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler neticesinde öğrenciler eğitimlerini 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim şeklinde EBA TV TRT üzerinden sürdürecek. İşte EBA TV canlı izleme seçeneği...

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Türksat Uydu

HD: Alış Frekansı: 12084 MHZ Polarizasyon Yatay (H) Sembol Oranı: 13.750 FEC 2/3

SD: Alış Frekansı 11.916 MHZ Polarizasyon Dikey (V) Sembol Oranı: 30.000 FEX 3/4

EBA TV HAFTALIK DERS PROGRAMLARI

İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eba.gov.tr sayfası üzerinden yayınlanan 23-27 Mart EBA TV ders programları:

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV İLKOKUL

09.00: Hayat Bilgisi – 1

09.30: Matematik – 1

10.00: Hayat Bilgisi – 2

10.30: Matematik -2

11.00: Hayat Bilgisi -3

11.30: Fen Bilimleri -3

12.00: Sosyal Bilgiler -4

12.30: Fen Bilimleri -4

13.00: İYEP Matematik

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV ORTAOKUL

09.00: Sosyal Bilgiler -5

09.30: Fen Bilimleri -5

10.00: Sosyal Bilgiler -6

10.30: Fen Bilimleri -6

11.00: Sosyal Bilgiler -7

11.30: Fen Bilimleri -7

12.00: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük -8

12.30: Fen Bilimleri -8

13.00: Arapça -6

EBA TV Lise CANLI YAYIN

EBA TV LİSE

09.00: Tarih -9

09.30: Kimya -9

10.00: Arapça -9

10.30: Tarih -10

11.00: Kimya-10

11.30: Siyer-10

12.00: Tarih-11

12.30: Kimya -11

13.00: Arapça -11

13.30: İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük -12

14.00: Kimya -12

14.30: Arapça -12

Okulların kapatılmasıyla öğrencilerin eğitimi EBA TV üzerinden devam ediyor. Alanında uzman öğretmenlerin verdikleri dersler ile öğrenciler eğitim süreçlerinin devam etmesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından amaçlanıyor. Uzaktan eğitimde İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gördükleri dersler 20 dakika sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimde görülen derslerden öğrencilerin sınavlarda sorumlu olmadığını açıklamıştı.Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından EBA TV'de yayınlanan dersler yoğun olarak takip ediliyor. Evlerinde farklı sınıflarda eğitim gören çocukları olan aileler yapılan tekrar yayınlarını yakından takip ediyor. Peki uzaktan eğitimde kaçırılan ders nasıl telafi edilir? EBA TV'de ders tekrarı izlemek isteyenler için…

EBA TV DERS TEKRARI İZLEME

Uzaktan Eğitimde EBA TV'den yayınlanan dersleri kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyen öğrencilerin ilk olarak www.eba.gov.tr adresine giriş yapmaları gerekiyor. Karşılarına çıkan ekranda İlkokul, ortaokul ve lise seçeneklerinden kendi eğitim bölümlerini seçerek günlük yayın akışından izlemek istedikleri dersi tekrar izleyebilirler.

BİLGİSAYAR OLMAYANLAR İÇİN EBA TV DERS TEKRARI

Evlerinde bilgisayar veya internet bağlantısı bulunmayan öğrenciler için EBA TV'de tekrar dersleri yayınlanacak. İşte İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri için EBA TV'de yayınlanacak ders tekrar saatleri:

EBA TV İlkokul ders tekrarı saati: 13:30 - 18:00 / 18:00 – 22:30

EBA TV Ortaokul ders tekrar saati:13:30 - 18:00 / 18:00 – 22:30

EBA TV Lise ders tekrar saati: 15:00 - 21:00

EBA FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

3 farklı kanal, HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (Standart çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 kanaldan yayınlanacak. TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitim yayını yapacak.

TÜRKSAT - TRT Eğitim kanalları yayında;

TRT-EBA FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3

Frekans: 12084 H 13750

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4