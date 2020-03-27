  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Kızılay’dan ihtiyaç sahiplerine ‘VEFA’

Kızılay’dan ihtiyaç sahiplerine ‘VEFA’

Kızılay’dan ihtiyaç sahiplerine ‘VEFA’
Giriş Tarihi: 27.3.2020

Türk Kızılay'ı sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara Vefa Desteği kapsamında yardım ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik hastalığı olan bağışıklık sistemi düşük ve bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla Karşıyaka Kaymakamlığı Başkanlığı'nda oluşturulan "Karşıyaka Vefa Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor. Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz "Karşıyaka'da ikamet eden vatandaşlarımız Karşıyaka Vefa Destek Grubu'na 112, 155, 156 numaralardan ulaşabilirler" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kızılay’dan ihtiyaç sahiplerine ‘VEFA’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA