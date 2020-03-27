Kızılay’dan ihtiyaç sahiplerine ‘VEFA’

Türk Kızılay'ı sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara Vefa Desteği kapsamında yardım ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik hastalığı olan bağışıklık sistemi düşük ve bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla Karşıyaka Kaymakamlığı Başkanlığı'nda oluşturulan "Karşıyaka Vefa Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor. Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz "Karşıyaka'da ikamet eden vatandaşlarımız Karşıyaka Vefa Destek Grubu'na 112, 155, 156 numaralardan ulaşabilirler" dedi.