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Koronavirüs bilgi sitesi yayında

Koronavirüs bilgi sitesi yayında

27.03.2020, 08:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın duyurduğu koronavirüs tanısı konan, iyileşen ve hayatını kaybeden hastaların sayılarının yer aldığı site, tarafından yayına başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu koronavirüs tanısı konan, iyileşen ve hayatını kaybeden hastaların sayılarının yer aldığı site, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayına başladı.

SİTE İÇİN TIKLAYIN

ÇOK SAYIDA BİLGİYE ULAŞILABİLİYOR

Sitede güncel vaka, iyileşen ve ölüm sayılarının yer alıyor. Site üzerinden dünya genelinde güncel vaka, iyileşen ve ölüm sayılarına ulaşılabilmekle birlikte ülkelerin vaka artış grafiklerine karşılaştırmalı olarak ulaşılabiliyor.

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