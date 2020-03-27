Koronavirüs bilgi sitesi yayında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın duyurduğu koronavirüs tanısı konan, iyileşen ve hayatını kaybeden hastaların sayılarının yer aldığı site, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayına başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu koronavirüs tanısı konan, iyileşen ve hayatını kaybeden hastaların sayılarının yer aldığı site, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayına başladı.

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Sitede güncel vaka, iyileşen ve ölüm sayılarının yer alıyor. Site üzerinden dünya genelinde güncel vaka, iyileşen ve ölüm sayılarına ulaşılabilmekle birlikte ülkelerin vaka artış grafiklerine karşılaştırmalı olarak ulaşılabiliyor.