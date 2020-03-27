Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın duyurduğu koronavirüs tanısı konan, iyileşen ve hayatını kaybeden hastaların sayılarının yer aldığı site, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayına başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu koronavirüs tanısı konan, iyileşen ve hayatını kaybeden hastaların sayılarının yer aldığı site, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayına başladı.
ÇOK SAYIDA BİLGİYE ULAŞILABİLİYOR
Sitede güncel vaka, iyileşen ve ölüm sayılarının yer alıyor. Site üzerinden dünya genelinde güncel vaka, iyileşen ve ölüm sayılarına ulaşılabilmekle birlikte ülkelerin vaka artış grafiklerine karşılaştırmalı olarak ulaşılabiliyor.
Koronavirüs bilgi sitesi yayında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.