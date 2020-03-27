Özel hastanelerin koronavirüs kurnazlığı! Test için para istiyorlar

Çin’den getirilen hızlı tanı kitleri tüm hastanelere dağıtıldı ve özel hastanelere de koronavirüs tedavisi yapma yetkisi verildi. Ancak özel hastaneler salgını ticarete döktü. Devletin ücretsiz olarak verdiği koronavirüs testlerini virüs semptomları ile gelen vatandaşlara ücret karşılığında yapmaya başladılar.

Koronavirüse yakalanma korkusu yayılırken tartışılan konulardan biri de özel sektörde ücret karşılığı yapılan testler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin uyarılarına rağmen söz konusu testlerin yapılmaya devam ettiği belirlendi.

Bir hastane grubunun İstanbul Küçükçekmece'de bulunan şubesini arayarak korona testi yaptırmak istediğimizi belirttik. Hastane görevlisi, test için ilk olarak dahiliye doktoruna muayene olmamız gerektiğini belirterek "Hastanenin acil servisinden giriş yapın. Dahiliye doktorunun yönlendirmesiyle testiniz yapılır. Muayene ücreti sigortalılar için 260 TL. Test ücreti ise 250 TL" dedi. Hastane görevlisi, test sonucunun yarım saate çıktığını da söyledi.

Aynı taleple bu kez İstanbul Maltepe'de bulunan bir mikrobiyoloji laboratuvarını aradık. Laboratuvar görevlisi, korona testi için yoğun bir talep olduğunu ifade ederek "Devlet hastanelerinde büyük bir yoğunluk var. Maddi durumu biraz daha iyi olan, testini laboratuvarlarda yaptırıyor. Biz de test yapıyoruz. Ücreti ise 150 dolar" diye konuştu.

SADECE 20 KAMU HASTANESİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat, koronavirüs tespiti için etkili olan yöntemin PCR testi olduğunu, bu testin de bakanlığın belirlediği 20 kamu hastanesinde yapıldığını kaydetti. Başkan Bahat, "Yapılan uyarılara rağmen bu testlerin özel hastanelerde yapılıyor olması doğru değil" dedi.

GÜVENİLİR DEĞİL

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkanı Kutbettin Demir testlerle ilgili şu uyarıyı yaptı: "Özel hastane ve laboratuvarlarda bu testlerin yapılmaya devam etmesi etik değil. Kaldı ki bu testler güvenilir değil. Test sonuçları bakanlığa bildirilmiyor. Bu da büyük bir salgın riskine yol açıyor."