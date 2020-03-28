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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferansla görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, Başkanı ile video konferansla görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferansla görüştü

28.03.2020, 16:36 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020,16:47

Son dakika haberine göre, Başkan , Başkanı ’la video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Görüşmeye dair resmi sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşılırken, görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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