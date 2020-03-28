KKTC'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir hasta hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören 67 yaşındaki Alman erkek turistin yaşamını yitirdiği belirtildi.



Açıklamada, hastanın aynı zamanda kronik obstruktif akciğer (KOAH) ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu kaydedildi.

KKTC'de Kovid-19 ilk kez 10 Mart'ta 65 yaşındaki Alman kadın turistte tespit edilmişti. Ülkede Kovid-19 tespit edilen vaka sayısının 61 olduğu belirtilmişti.

AA