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'de nedeniyle ilk ölüm

KKTC'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

28.03.2020, 13:38

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () yeni tip (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir hasta hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören 67 yaşındaki Alman erkek turistin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, hastanın aynı zamanda kronik obstruktif akciğer (KOAH) ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu kaydedildi.
KKTC'de Kovid-19 ilk kez 10 Mart'ta 65 yaşındaki Alman kadın turistte tespit edilmişti. Ülkede Kovid-19 tespit edilen vaka sayısının 61 olduğu belirtilmişti.

AA

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