Koronamanyak olmayın

Önlem almaya fırsat kalmadan tüm dünyayı ele geçiren korona virüs salgını, kişilerde görülen kaygı boyutunu her geçen gün artırıyor. Ruh sağlığınızı korumak için kaygı ve korku duygularınızı dengede tutmanız gerekiyor

Dünyayı hazırlıksız yakalayan korona virüs salgını hem hızla yayılıyor hem de insanlar üzerinde ruhsal zararlar vermeye devam ediyor. Topluma hakim olan kaygı durumu sanılanın aksine, dengeli olursa zarar vermez hatta tedbirli olmak adına fayda sağlar. Tıpkı korku duygusu gibi kaygı da, kendimizi korumak için işleyen bir savunma alarmı görevi görür. Çok fazla kaygı yaşamak ise zarar verici olandır. İzmirli Psikolojik Danışman Onur Akkoca, virüs salgınının getirdiği kaygı ve korkulara karşı nasıl davranmamız gerektiğini Yeni Asır'a anlattı.

GERÇEĞE ODAKLANIN

Onur Akkoca, "Aşırı kaygı ve korku durumuna karşı önerim, düşünceler ile gerçeğin aynı olmadığını hatırlamak. Bizi sıkıntıya sürükleyen, korona virüsü kapma düşüncesidir. Gereksiz kaygı dediğimiz şey, böyle bir şey olabiliriz endişesidir. Düşünce ayrı bir şeydir,ϖ gerçek ayrı bir şeydir. Sürekli kaygı ile elimizi eteğimizi hayattan çekersek bu işin içinden çıkamayız." ifadelerini kullandı. İşte Akkoca'dan önemli uyarılar.



EVDE KALANLAR BUNLARA DİKKAT!

Bedeni rahatlatmak ruhu rahatlatır. Olabildiğince hareket etmeye çalışın. Spor ev şartlarında da yapılabilir. ● Ekonomik ya da farklı sebeplerle yönetemediğiniz sorunları düşünüp kendinizi sıkmayın. İlk kez tüm dünya sizinle benzer sorun yaşıyor, unutmayın yalnız değilsiniz. ● En önemli şey güvende olmaktır. Önlemlerinizi elinizden geldiği kadar alıp, ailenize kendinize bu şartlar altında olabilecek en güvenli yerde olduğunuzu sık sık hatırlatın. ● Aile evde diye hep birlikte olmak zorunda değil, birbirimize alan açmamız lazım. Bazen yalnız kalabilmek için eşlerden biri çocuklarla ilgilenirken, diğeri istediği bir aktiviteyi yapabilir. ● Kendinize günlük rutin oluşturun. Yapmanız gerekenler listesini tamamlamadan boşluk yaşamaya izin vermeyin. ● Yemek yiyerek rahatlama anlık doyum veren bir şeydir. O yüzden yemek düzeninizi sağlık açısından planlayın. Ağızdaki birkaç saniyelik haz hiçbir sorunu çözmez. ● Bilgi akışını kontrollü sağlayın, bilgi kirliliğini durdurun. Özellikle çocuklarınızı bu konudan uzak tutun. ● Saat başı sağlık kontrolü sizi korumaz aksine kaygı yaratacağından, bağışıklık sisteminizi olumsuz etkiler. ● Evde mutlaka iş bölümü yapın. Herkes işe yaradığını hissetmeli ve bir kişi her yükü yüklenip direnci zorlanmamalıdır. ● Duygu ve düşüncelerinizin geçici olduğunu bilin. Her şey değişecek. Bu duygu ve düşüncelerinizi sevdikleriniz ile paylaşın. ● Yardım konusu bizi de rahatlatır. Elinizden geldiği ölçüde toplumsal dayanışma içinde olun.

Fatih ŞENDİL