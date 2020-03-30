  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Korona ayrım yapmadı

Korona ayrım yapmadı

Korona ayrım yapmadı
Giriş Tarihi: 30.3.2020

’den tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını zengin-fakir, ünlü-ünsüz tanımadı. Spor ve sanat dünyasından politikacılara, kraliyet üyelerinden iş dünyasına kimse korona kabusundan kaçamadı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa bir sürede neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü vakaları haberleri arka arkaya gelmeye devam ediyor. İspanya, İtalya gibi ülkelerde günde yüzlerce insanın ölmesinin ardından en dikkat çekici haber İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın ardından Kraliçe Elizabeth'in de korona virüsü testi pozitif çıktı iddiası oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgına spor, sanat, politika, iş dünyası ve medya sektörünü de esir almış durumda. Birçok ünlü isim sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesaplarından sevenlerine mesajlar göndererek virüsle mücadele ettiklerini ve herkesin evde kalması gerektiği yönünde mesajlar paylaştılar.



FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Korona ayrım yapmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA