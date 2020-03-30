Korona ayrım yapmadı

Çin’den tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını zengin-fakir, ünlü-ünsüz tanımadı. Spor ve sanat dünyasından politikacılara, kraliyet üyelerinden iş dünyasına kimse korona kabusundan kaçamadı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa bir sürede neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü vakaları haberleri arka arkaya gelmeye devam ediyor. İspanya, İtalya gibi ülkelerde günde yüzlerce insanın ölmesinin ardından en dikkat çekici haber İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın ardından Kraliçe Elizabeth'in de korona virüsü testi pozitif çıktı iddiası oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgına spor, sanat, politika, iş dünyası ve medya sektörünü de esir almış durumda. Birçok ünlü isim sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesaplarından sevenlerine mesajlar göndererek virüsle mücadele ettiklerini ve herkesin evde kalması gerektiği yönünde mesajlar paylaştılar.





FATİH ŞENDİL