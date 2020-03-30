Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse koronavirüsün de önüne geçilecektir" açıklamasında bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Şunu bir defa açık açık ifade etmek isterim ki, KOVİD-19'u yeneceğiz. Bunu milli birlik ve kardeşlikle başaracağız. Hiçbir vatandaşımız telaşa kapılmasın, Türkiye güçlü bir ülkedir." dedi.
DERHAL DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN
Bahçeli ayrıca, HDP Milletvekili Remziye Tosun'un mahallelerde anons yaptırmasıyla ilgili, "İnsanlarımızın arasına kin ve nefret tohumları saçan bu bölücünün derhal dokunulmazlığının kaldırılarak, milletvekilliğinden çıkarılması tarihi bir görevdir." şeklinde konuştu
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den koronavirüsle mücadeleye ilişkin flaş mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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