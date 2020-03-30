Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından LGS başvuruları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "7 Haziran 2020'de LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında eğitim alanında tedbirler alınmaya devam ediliyor. Son olarak LGS başvuruları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle:
"7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor."
7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 30, 2020
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor. pic.twitter.com/d4Vid0Ioxp
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! LGS başvuruları ile ilgili önemli açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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