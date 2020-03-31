Dabbetül Arz, korona virüs mü?

Her geçen gün yüzlerce insanın hayatına mal olan korona virüs salgınına, kendilerini dünyanın ‘en güçlüleri’ olarak tanıtan batı ülkeleri bile çözüm üretemiyor. Belki de korona virüsün şifresi, Kuran ayetlerinde geçen Dabbetül Arz olayında saklı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs, ABD, İngiltere, Çin gibi en gelişmiş ülkeleri bile sarsıyor. Yapılan araştırmalarda yüzyıllardır donmuş toprak tabakası içinde bekleyen bakteri ve virüslerin iklim değişikliği ile büyük bir tehdit oluşturabileceği ihtimali dillendiriliyor. Bu korkunç olayın sorumlusu da ekolojik dengeyi bozan vahşi kapitalizm ve tek dişi kalmış batı medeniyeti. Bu sorumsuzluğun kurbanı ise, tüm insanlık. İşte bu araştırmanın sonucu akıllara kıyamet alametlerinden olan Dabbetül Arz olayını getiriyor. Peki kıyametin 10 büyük alametinden biri olan Dabbetül Arz tam olarak nedir?



YERDEN ÇIKACAK BİR CANLI

Kuran ayetlerinde ve hadislerde adı geçen "yerden çıkacan canlı" veya "yer yaratığı" anlamına gelen Dabbetül Arz, kıyametin büyük alametlerinden biri olarak biliniyor. Kur'ân-ı Kerim'de "O söz başlarına geldiği (kıyâmet veya azap yaklaştığı) zaman, onlara yerden bir dabbe (canlı) çıkarırız da, bu onlara, insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler." (en-Neml, 82) buyuruluyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ise bu konuda "Üç şey vardır ki onlar çıktığı vakit önceden inanmayan veya îmânıyla bir hayır kazanmayan kimseye, artık îmânı fayda vermez. Bunlar; Güneş'in battığı yerden doğması, Deccal ve Dabbetül Arz'dır." (Müslim, Îman, 249; Ahmed, II, 445) buyuruyor. Başka bir hadisi şerifte ise "Ortaya çıkış itibâriyle kıyâmetin büyük alâmetlerinin ilki, güneş'in battığı yerden doğması ve kuşluk vakti insanlara Dabbetül Arz'ın çıkmasıdır. Bunlardan hangisi önce çıkarsa, diğeri de hemen onun peşinde ve yakındır." (Müslim, Fiten, 118; Ebû Dâvûd, Melâhim, 12)



ÖLÜLERİN DİRİLMESİ ÖRNEĞİ

İslam alimi Osman Nuri Topbaş, "Ebediyet Yolculuğu" adlı bir eserinde Dabbetül Arz denilen canlının emr-i bi'l-mârûf ve nehy-i ani'lmünker'in -yani iyiliği emredip kötülüğün men edilmesinin- terk edildiği bir zamanda ortaya çıkacağı ve İslâm'dan başka bütün dinlerin batıl olduğunu îlân edeceği nakledilmektedir. Ayrıca bu olayın, inkar edenlere, Allah Teâlâ'nın ölüleri nasıl dirilttiğini de açıkça göstermiş olacağını ifade etmiştir. Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut ise, Dabbetül Arz olayı ile korona virüs arasındaki ilişkiyi şöyle değerlendiriyor; "Kıyamet alametlerinden olan yerde yaratılmış canlı anlamına gelen Dabbetül Arz olayını doğru anlamak lazım. Artık insanların uyanması lazım. Bütün dabbeler Allah'ın kudreti altındadır. Varolan bir canlıyı alıp üzerinde oynayıp canavar yaptılar. İşte Allah, buna yerin yaratığı demiştir. Yeryüzünde Allah ile haşa yaratma yarışına girileceği Vakıa Süresi'nde haber veriliyor. İnsan benzeri varlıklar yapılmaya kalkılacak. Yaptıkları her çalışma insanın başına musallat olacak. Dabbe kelimesiyle Kuran'da geçen başka bir tabir de insanın iliklerine kadar hücum edeceğidir. Daha öyle virüsler ortaya çıkacak ki insanın iliğini kurutacak. Bunları Kuran haber veriyor. Bunlar ahir zaman alametleri olarak görülüyor ama şer düzeni üzerinden Allah'ın iradesine hizmet edenler vardır. Halbuki öldüren Allah'tır. Ancak insanlar hastalık ve onun ötesinde Azrail canını aldı derler. Yaşanan durum, bu kadar nimetin içinde, böylesine bir nankörlükle insanlıktan çıkan toplumu bir şekilde terbiye etmektir."