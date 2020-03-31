Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası’nı başlattı

Gündemi korona olan Kabine toplantısından sonra millete seslenen Erdoğan, “İhtiyaç sahiplerine destek konusunda devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ diyerek, Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz” dedi.

Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle yapılan kritik Kabine toplantısının ardından millete seslendi. Yaşanan süreçte yardımların çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, yardım hesapları açıldı" diye konuştu. Başkan Erdoğan, "Salgınla mücadele konusunda aldığımız tedbirlerle devletin, vatandaşının yanında olduğunu gösterdik. Sivil toplum kuruluşlarımızın, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz. Yardım konusunda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz. Ayrıca bu hesaplara kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek" dedi.



MUHTARLAR DA DEVREDE

Erdoğan, "Bizim amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, salgına karşı alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır" diye konuştu. Başkan Erdoğan, "Her ilimizde ve ilçemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip bu yardımları kendilerine sunacağız. Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Tüm bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde bu ayki maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar" ifadelerini kullandı.



ZEKATLAR DA BAĞIŞLANABİLİR

Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlara da seslenen Erdoğan, "Bu kampanyaya katılarak, hayır yarışında yerlerini alabilirler. Kampanyamıza yapılan yardımların şimdiden Hak katında kabul olmasını diliyorum. İnşallah yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bıraktığımızda, hatırlayacağımız en güzel şeylerden biri de, işte bu birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma fotoğrafımız olacak" dedi.



PARTİLERE DAVET

Erdoğan, "Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler. Meclis'teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı ve bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Tabii en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz" diye konuştu.



7 AYLIK MAAŞINI BAĞIŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kampanyayı, şahsım olarak 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum" diye konuştu.