İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter adresinden #BizBizeYeterizTürkiyem etiketiyle paylaşımda bulundu. İletişim Başkanı Altun paylaşımında, ''Bu millet, derde düşenin yakınında, darda kalanın yanındadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için tek yüreğiz.. Yolumuz kardeşlik, yönümüz adalet; Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Altun'un paylaşımı şu şekilde: Bu millet, derde düşenin yakınında, darda kalanın yanındadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için tek yüreğiz.. Yolumuz kardeşlik, yönümüz adalet; Biz Bize Yeteriz Türkiyem.