  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı

İletişim Başkanı 'dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı

31.03.2020, 19:17

İletişim Başkanı , Twitter adresinden #BizBizeYeterizTürkiyem etiketiyle paylaşımda bulundu. İletişim Başkanı Altun paylaşımında, ''Bu millet, derde düşenin yakınında, darda kalanın yanındadır. Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın, "Biz Bize Yeteriz " diyerek başlattığı için tek yüreğiz.. Yolumuz kardeşlik, yönümüz adalet; Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Altun'un paylaşımı şu şekilde: Bu millet, derde düşenin yakınında, darda kalanın yanındadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için tek yüreğiz.. Yolumuz kardeşlik, yönümüz adalet; Biz Bize Yeteriz Türkiyem.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA