İnfaz düzenlemesi ile ilgili AK Parti ve MHP'den flaş açıklama...

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İnfaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Özkan, "Cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, kasten adam öldürme suçları, kadına karşı şiddet ve terör suçları bu kapsamın dışına çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.

Son dakika... İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. 90 bin kişinin yararlanması beklenen düzenlemeden terör ve kadına şiddet suçluları yararlanamayacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ceza infaz düzenlemesi ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Özkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İnfaz düzenlemesinde çalışmalarımızı tamamladık. İnfaz düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sevk ettik. Bu süreç devam ederken, diğer siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirdik. Teklif ve önerilerini de aldık. İnfaz hukukunun temel prensiplerini göz önünde bulundurduk. 11 farklı kanunda değişiklik içeren 70 maddelik kanun teklifimizi hazırladık.



KADINA ŞİDDET, CİNSEL SUÇ KAPSAM DIŞI

Cinsel şiddet, uyuşturucu, kadına şiddet, cinayet, terör suçları bunların dışına çıkarılmıştır. Terör suçları özellikle hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu ayrım dışına alınmıştır.



Covid-19'la birlikte cezaevi boyutlarıyla bir takım tedbirler alınması ortaya çıkmıştır.Kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir. Denetimli serbestlikte cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Yapanın yaptığının yanında kaldığı algıyı ortadan kaldırıyoruz. Denetimli serbestlikte, hükmü olunan ceza ile orantılı ceza öngörülmektedir. Tefecilik suçunun cezasını artırmayı hedefliyoruz.



DENETİMLİ SERBESTLİK 3 YILA ÇIKIYOR

1 Temmuz 2016'dan önce işlenen 2 yıllık denetimli serbestlik süresini 3 yıla çıkarıyoruz. 30 Mart 2020 tarihine çekiyoruz. Diğer düzenlemelerde, iyi hal incelemesi... İyi hal ile ilgili otomatik bir geçiş vardır. Getirilen bu düzenleme ile iyi hal otomatik sistemden çıkarılarak oluşturulan gözlem ve idare komisyonuna bırakılmıştır. Sadece cezaevinin içinde yapılan hatalar ve yanlışlarla ilgili değil, hastane ve adliyedeki durumları da dikkate alınacaktır.



CEZALARINI KONUTLARINDAN ÇEKECEKLER

Kadınlar, çocuklar ve hastalar için de düzenlemeler öngörüyoruz. 65 yaşını dolduran, 0-6 yaş çocuğu bulunan kadınlar, kendisine bakamayacak durumda olan hastaların konutta infazını mümkün hale getiriyoruz.



2 KEZ UZATMA MÜMKÜN

Pandemiyle ilgili, açık cezaevine gelmiş cezası infaz edilen hükümlülerle ilgili cezalarının konutta çekmesinin önü açılıyor. Bunun Adalet Bakanı'yla 2 kez uzatılmasını öngörüyoruz. 2 aylık süreyi öngörüyoruz. Bu sürenin zaruret teşkil etmesiyle 2 kez uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz.



TEKLİFİMİZİ SUNDUK

Şu anda yaklaşık 45 bin kişi yararlanıyor. Ayrıca, salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecek olanlarla bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor. Teklifimizi sunduk, Adalet Komisyonu Başkanı'na gelecek ve çağrı yapılacak. Perşembe günü Adalet Komisyonu toplanarak bunu görüşmeye başlayacak. Gelecek hafta başı itibariyle Genel Kurul'da görüşmelere başlamış olacağız.