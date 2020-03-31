MEB'den maske açıklaması! 100 bin maske üretimi başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda, İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi'nin üretimi tamamlandı. Lisede günde 100 bin cerrahi maske üretimine başlandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinin üretim kapasitesi harekete geçirilirken, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çeşitli ürünlerin seri üretimine geçildi. MEB, bu aşamada ürünleri üreten cihazların tasarımına ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdi.

Çalışmalar sonucunda, Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi üretilerek, bu makineyle günde yaklaşık 100 bin maskenin seri imalatına başlandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine, meslek liselerinde temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulum üretiminden yüz koruyucu sipere kadar altyapıyı güçlendirdiklerini ve tüm alanlarda yoğun üretim yaptıklarını söyledi.

Seçilen illerde ihtiyaç duyulan biyomedikal cihazların üretimi için de Ar-Ge çalışmalarını koordine ettiklerini anlatan Özer, şu bilgileri verdi:

"İllerimize, ciddi Ar-Ge altyapı desteği verdik. İstanbul'da Gaziosmanpaşa ilçesinde Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi üretildi ve üretime başladı. İlk sevindirici haberi almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen otomatik 3 katlı telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi ile artık sadece bu lisede günde 100 bin cerrahi maske üretilebilecek."

Makinenin üretim sürecinde İstanbul'daki yöneticilerin ve öğretmenlerin fedakarca çalışmalarının her türlü takdirin ötesinde olduğunu vurgulayan Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan Gür ve Destek Hizmetleri Şubesinden sorumlu Müdür Yardımcısı Zekine Dayıoğlu'na teşekkür etti.

Özer, Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde makine yapımı alanında önemli katkıları bulunan Elektrik-Elektronik Teknolojisi alan öğretmeni Hasan Ayhan ve Makine Teknolojisi alan öğretmenlerine katkıları ve fedakarca gayretleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne de süreci başarıyla koordine ettikleri için şükranlarını sundu.

Bakan Yardımcısı Özer, "Ülkemizde tüm illerde fedakarca gayret gösteren tüm mesleki eğitim öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, tüm yöneticilerimizin koordinasyon ve destekleriyle mesleki eğitimin kara gün dostu olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

AA