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’ye ziyaretçi yasağının süresi uzatıldı

TBMM’ye ziyaretçi yasağının süresi uzatıldı

31.03.2020, 11:45 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020,11:50

yerleşkesine, yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyaretçi yasağının 30 Nisan tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce alınan ziyaretçi yasağı kararının uzatılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ziyaretçi yasağı uygulamasının 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

AA

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