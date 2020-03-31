Telekonferansla ilk kabine

Korona virüs önlemleri çerçevesinde gerekli adımları atan Hükümet, telekonferans yöntemiyle ilk Kabine toplantısını da dün gerçekleştirdi. Toplantıda yapılan çalışmalar ve alınacak ek tedbirler konuşuldu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını Huber Köşkü'nde sürdüren Başkan Erdoğan, kabine toplantısını da telekonferans yöntemiyle uzaktan gerçekleştirdi. Böylece Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı ilk kez video konferans yöntemiyle yapılmış oldu.

ÖNERİLER SUNULDU

Toplantıya İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Saat 16.00 sıralarında başlayan toplantıda, Türkiye'de bugüne kadar alınan kararlar ile yapılan çalışmalar ve alınacak ek tedbirler konuşuldu. Dün toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri de Başkan Erdoğan'ın değerlendirmesine sunuldu.

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ilk kez katıldı.