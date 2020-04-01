AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele eden İspanya ve İtalya'ya yaptığı yardımları eleştirenlere sert cevap verdi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele eden İspanya ve İtalya'ya yaptığı yardımı eleştirenlere yanıt veren Ömer Çelik, ''Virüsle mücadele küresel bir salgın olduğu için, küresel bir mücadeleyi gerektiriyor. Bundan dolayı biz, dünyada kimin ihtiyacı varsa ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öteden beri bu yaklaşımlarımıza birileri ''Türkiye'nin içinde şu eksik var, bu eksik var, niye dünyanın başka bölgelerine yardım yapıyoruz?'' diyen, akıldan yoksun, vicdandan yoksun, gerçeklerden yoksun bir yaklaşım gösterdiler. Başka ülkelerle de bu konuda dayanışma içinde olacaksınız ki ulusal olarak aldığınız tedbirlerin tamamlayıcısı olan tedbirleri almış olasınız.'' ifadelerini kullandı.

Çelik, dünyanın Türkiye'nin yaklaşımını takdir ettiğini aktardı.