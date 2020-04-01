‘Tabloyu 4-5 gün korursak inişe geçeriz’

Türkiye’de günlük test sayısı sürekli artmasına rağmen korona virüs vaka sayılarında ciddi düşüş yaşanıyor. Bu durumun son derece sevindirici olduğunu kaydeden Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, “Bu tabloyu 4-5 gün daha korursak inişe geçeriz. Bunun için de özellikle pazara kadar evde kalmalıyız” dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, son bir hafta içindeki vaka sayılarında fazla artış olmamasının sevindirici olduğunu, bu rakamları üç-dört gün daha izlemek gerektiğini belirtti. Bakanlığın tamamen şeffaf olarak yayınladığı verilerin böyle seyretmesi durumunda hastalığın Türkiye'de çok fazla pik yapmadan inişe geçebileceğini kaydeden Kara, "Eğer eğilim böyle devam ederse, alınan tedbirlerin işe yaradığını göreceğiz" dedi.



'VERİLERİ İYİ OKUMAK LAZIM'

Vatandaşları "Karşınızdaki herkesin hasta olabileceğini varsayarak kendinizi koruyun" diye uyaran Kara, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada vaka sayılarıyla ilgili Türkiye'ye umut verdi. Korona virüsle ilgili yapılan araştırmalar arttıkça yeni bilgiler gelmeye devam ettiğini belirten Kara, şunları söyledi:



BU BANTTA TUTALIM

"Korona virüsle ilgili yapılan son araştırmalarda, test sayısı her geçen gün artmasına rağmen son bir haftada pozitif hasta vaka sayımıza dikkat çekmek istiyorum. Bizim için baz alınacak rakam ilk başta bu. Tabi vefat eden vatandaşların istatistiklerinin de aşağıya düşmesi birinci isteğimiz. Ancak önümüzdeki son 4-5 gün bizim için çok önemli. Yapılan testler sonrası pozitif hasta vakalarımızın sayısını 23-30 Mart tarihleri arasındaki bantta tutabilmeyi başarırsak, işte bizim için umut veren haber bu olur."





Pazar gününe kadar dikkat!

Şu an alınan tedbirlerle iyi bir trend yakalandığını kaydeden Kara, "Ancak ısrarla söylüyorum. Pozitif vaka sayımızı bu bantta tutmayı başarabilirsek, Türkiye virüsle mücadelede önemli bir mesafe almış olacak. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla büyük ölçüde insanların evde kaldığının göstergesi olacak. Bizim tek isteğimiz vatandaşlarımızın biraz daha dişini sıkarak bu hafta sonuna kadar evde kal çağrılarına uyması. Bu çağrı bizim umut ışığımız kimse bunu unutmasın" ifadelerini kullandı.



Sosyal mesafeyi korumak şart

Türkiye'deki vakaların çoğunda ağır solunum sıkıntısının yaşanmadığının tespit edildiğini kaydeden Prof. Dr. Kara, "Bu vakaların tedavileri de hızlı ilerliyor. Bu hastalığa yakalanmamak için tek yapmamız gereken sosyal mesafenin korunması. Türkiye'de grafiğin yükselmemesinin tek nedeni de vatandaşın çağrılara uymaya başlaması" diye konuştu.



Terim'in taburcu olması normal

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tedavisine evde devam edilecek olması ile ilgili tartışmaların yersiz olduğunu kaydeden Kara, "Bizim vaka takip protokollerimiz var. Testleri pozitif olan kişilerin nasıl takip edileceği belli. Genel durumu iyiyse, akciğerlerinde sıkıntı yoksa eve gönderebiliyoruz. İkinci kriterimiz ise evinde hastalığı bulaştıracak kişi olmaması. Üçüncüsü kişi 14 gün kuralına uyacaksa hastaneden çıkmasına izin veriyoruz. 14 gün sonunda 2 test daha yapılıyor. Bunlar negatif çıkarsa kişi dışarı çıkabiliyor. Bu kurallar aynen Fatih Hoca için de geçerli" dedi.

Fatih ŞENDİL