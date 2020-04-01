Türkiye'den İtalya ve İspanya’ya uçakla yardım malzemesi gönderildi

Kovid-19 dayanışması sürüyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Etimesgut Askeri Havaalanından kargo uçağı ile İtalya ve İspanya’ya yardım malzemesi gönderdi.

Türkiye, Etimesgut Askeri Havaalanından kargo uçağı ile İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiyor.







TALİMAT ERDOĞAN'DAN

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Sn.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ya ait uçak ile gönderilecek." ifadelerine yer verildi.