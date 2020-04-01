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'den ve ’ya uçakla yardım malzemesi gönderildi

Türkiye'den İtalya ve İspanya’ya uçakla yardım malzemesi gönderildi

01.04.2020, 09:15 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020,09:17

Kovid-19 dayanışması sürüyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla , kargo uçağı ile ve ’ya yardım malzemesi gönderdi.

Türkiye, Etimesgut Askeri Havaalanından kargo uçağı ile İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiyor.




TALİMAT ERDOĞAN'DAN
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Sn.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ya ait uçak ile gönderilecek." ifadelerine yer verildi.

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