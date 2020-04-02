Başkan Erdoğan'dan koronavirüs mesajı!

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından koronavirüs mesajı verdi. Erdoğan paylaşımında, ''Türkiye’nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkânları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır. Sağlık altyapımızın gücüyle, Koronavirüs'e karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız.'' ifadelerini kullanırken bir de konuya ilişkin görsel paylaştı.

Başkan Erdoğan Twitter üzerinden virüsle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, "Türkiye'nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkânları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır. Sağlık altyapımızın gücüyle, Koronavirüs'e karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız." ifadelerine yer verdi.