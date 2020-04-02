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Haberler Gündem Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama

Son dakika: AK Parti'den düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama

Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama

02.04.2020, 13:41 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020,13:46

düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunan , "Milletimizin, 82 milyonun vicdanında karşılık bularak bir müessese olarak getiriyoruz. Asla bir af müessesi değildir, kesinlikle." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özkan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi, hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır hem de bundan sonra işlenecek olan Allah korusun tabi ki arzu etmeyiz suçlara da uygulanacak bir müessese getiriyoruz. Milletimizin, 82 milyonun vicdanında karşılık bularak bir müessese olarak getiriyoruz. Asla bir af müessesi değildir, kesinlikle. Çünkü şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır."

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