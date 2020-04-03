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Haberler Gündem AK Parti MYK, video konferans ile toplandı

, video konferans ile toplandı

AK Parti MYK, video konferans ile toplandı

03.04.2020, 15:28

Son dakika... (), ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

Son dakika... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.




Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapıldı.

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