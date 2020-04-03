Milli dayanışma kampanyası Türkiye’yi buluşturdu

Başkan Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na vatandaşlardan tam destek geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne mesaj gönderen çok sayıda vatandaş kampanyaya katıldı. Adana'nın Seyhan ilçesinden bir vatandaş, Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulu bahçesindeki zeytin ağaçlarından elde ettikleri 18 bin lira geliri bağışladıklarını bildirdi.

'SEN BİZE REİS OLDUN'

İstanbul'dan emekli bir vatandaş bayram ikramiyesinin 500 lirasını bağışlarken, Balıkesir Gönen'den bir öğretmen ise ek ders ücretlerini bağışladığını belirtti. Osmaniye'den 2011'de gazi unvanı alan bir vatandaş ise gazilik maaşını bağışladığını bildirdi. Başkan Erdoğan'a ithaf ettiği mesajında gazi, "Sen bize Reis oldun, biz de sana olan inancımız ve güvenimizle arkandan yürüdük. Ancak böyle olursak bir oluruz diri oluruz" ifadelerini kullandı.

Bünyamin Aygün (66) emekli maaşının tamamını kampanyaya bağışladı.



UMRE PARASINI VERDİ

Elazığ'da yaşayan 11 yaşındaki Berra Erdoğan, Umre'ye gitmek için kumbarasında biriktirdiği para ile kampanyaya destek oldu. Küçük Berra, "Umre'nin kapıları kapandı, hayalimi erteledim. Kumbaramdaki parayı bağışlamaya karar verdim" dedi. Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Emircan Cengiz (13) de, devletten aldığı bursun 100 lirasını kampanyaya gönderdi. Emirhan, "Umarım bu kötü günler geride kalır" diye konuştu. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden 10 yaşındaki Avaşin Tekçe ise, oyuncak almak için biriktirdiği 27 lirasını bağışladı. Yurt genelinde yüzbinlerce vatandaş da maaş ve ikramiyelerini bağışlayarak yine tek yürek oldu.