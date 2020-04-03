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Prof. Dr. ’ü de kaybettik

Prof. Dr. Feriha Öz’ü de kaybettik
Giriş Tarihi: 3.4.2020

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz 87 yaşında korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, tıp camiasını üzen ölümü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

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