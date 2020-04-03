Yurt ücretleri iade ediliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 380 bin öğrenciye yurt ücretlerinin idae edileceğini ifade ederek, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında da ücret alınmayacağının müjdesini verdi. Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda ayrıca, "Değerli öğrenci arkadaşlarım, Mart ayı yurt ücretini ödeyen öğrencilerimizin yurt ücretleri an itibarıyla iade edilmeye başlanmıştır. Yurtlarımız ve bütün imkanlarımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.