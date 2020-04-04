MSB duyurdu: 24 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan terör örgütü PKK/YPG'li 24 terörist, etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama göre, 'Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 24 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.' ifadeleri kullanıldı.