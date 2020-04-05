Başkan Erdoğan, Türkeş’i andı

MHP'nin kurucusu Alpaslan Türkeş, ölümünün 23. yıldönümünde anıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkeş için anma mesajı yayımladı, MHP lideri Bahçeli ise partinin kurucusunu mezarı başında andı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan paylaşımında Alparslan Türkeş'in fotoğrafına da yer verdi.



MEZARINI ZİYARET ETTİ

MHP lideri Bahçeli'ye ise, 4 Nisan 1997'de hayatını kaybeden Türkeş'in Ankara Beştepe'deki anıt mezarını ziyaretinde korumaları ve küçük bir grup eşlik etti. Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle resmi anma töreninin yapılmadığı anıt mezarda Kur'an-ı Kerim okundu.

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