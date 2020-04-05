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'tan programı duyurusu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 23 Nisan programı duyurusu

05.04.2020, 12:18 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020,12:20

, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na evlerden katılarak aynı coşkuyu hissedilebilecek program hazırladıklarını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabındna yaptığı açıklamada, "Bu 23 Nisan çocuklarımız bayramımızın 100'üncü yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir" dedi.

DHA

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