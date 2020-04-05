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‘Virüsü yenmek için ondan hızlı olmalıyız’

‘Virüsü yenmek için ondan hızlı olmalıyız’
Giriş Tarihi: 5.4.2020
Dünya Sağlık Örgütü'nde görevli Prof. Toker Ergüder, "Korona virüsü yenmek için ondan hızlı olmamız gerekiyor" dedi. Dünyada birçok ülkenin Türkiye'de alınan tedbirler ve hastanelerin durumunu yakından takip ettiğini söyleyen Ergüder, "Test sayımızla birlikte vaka sayımız da artarsa bu virüsü yenebiliriz. Vaka bulmadan hastalığı yenme şansımız yok. O yüzden testle birlikte vakaların da artması önemli. Eğer test sayımız artmadan vaka artıyorsa virüs bizden hızlı demektir. İşte o zaman tehlikenin daha da büyüyeceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Çin ve Güney Kore'nin hastalığı yenmek için 'TEMAS-MESAFE-İZOLASYON' konusunda ciddi davrandığını kaydeden Ergüder, "Sadece bu 3 formül yayılımı önler. Başka tıbbi hiçbir şey yok. Bunları uygulayıp evde kaldığımızda eğer virüsü yeneriz" dedi.

■ FATİH ŞENDİL
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