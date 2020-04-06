MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. Yapılan son dakika açıklamasına göre Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yapılan açıklamaya göre Kuzey Irak'ta 5 terörist imha edildi.



Açıklamada ''Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.'' denildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/l5Ue3UGx5k — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2020