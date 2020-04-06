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duyurdu: 'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

06.04.2020, 09:17

Terör örgütü 'ya ağır darbe vuruldu. Yapılan son dakika açıklamasına göre Bakanlığı, 'ta 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yapılan açıklamaya göre Kuzey Irak'ta 5 terörist imha edildi.

Açıklamada ''Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.'' denildi.

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