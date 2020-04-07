Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tedbirleri kapsamında video konferansla gerçekleşen Kabine toplantısının ardından konuştu. Salgınla mücadelede devletin tüm vatandaşların yanında olduğunu söyleyen Erdoğan, “Kimse devletten yardım istemekten çekinmesin” dedi. Erdoğan, salgın bitene kadar parayla maske satışının da yasaklandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona virüs tedbirleri kapsamında dün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı. Tarabya Köşkü'nde yapılan kritik toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan şunları söyledi:

2 YENİ HASTANE KURULUYOR

Parayla maske satışı yasaktır. Salgın bitine kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz vardır. Devlet olarak vatandaşlarımıza ücretsiz maske ulaştırmakta kararlıyız. Sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Hastalığı yayması tehlikeli olan apartman, köy, ilçe hatta ili karantina altına alıyoruz. Şimdiye kadar 65 yaş üstü veya kronik hasta olan 1 milyon 321 bin vatandaşlarımızın temel ihtiyaç taleplerini yerine getirdik. Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tüm vatandaşların evde kalmasını sağlayarak yayılma hızının azami rakama indirmeliyiz. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntı yoktur. İstanbul'da Yeşilköy Havalimanı ve Sancaktepe'de bin odalık hastane yapıyoruz. Süratle buraları bitireceğiz. Bizi yakından ilgilendirdiği için Avrupa ve ABD'deki gelişmeleri takip ediyoruz. Milletimiz gerçekleri görmekte ve üzerine düşenlerini yerine getirmektedir. Vatandaşlarımızın her birinin temel ihtiyaç malzemelerine ulaşma konusunda üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. İstihdamın sürmesi en büyük kriterimiz. Çalışanların ücretlerinin asgari ücretini geçmeyecek şekilde 3'te 2 sini biz ödüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 15.18'de başlayan toplantıda Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

DESTEK İSTEMEKTEN ÇEKİNMEYİN

Kredi garanti fonunun destek ve kapasitesini arttırdık. Vergi sigorta ve kredi geri ödemelerine sağladığımız kolaylıklara yenisini ekliyoruz. KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize Nisan Mayıs Haziran ayları itibariyle yapacakları banka kredi ödemelerini de erteleme imkanı sağlıyoruz. Bu maliyeti KOSGEB üstlenecek. İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımız devletinden yardım istemekten çekinmesin.



Tekalif-i Milliye emirlerini hatırlattı

Konuşmasında Türk Milleti'nin İstiklal Harbi döneminde Tekalif-i Milliye emirleriyle varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millet olduğunu söyleyen Erdoğan, özetle o maddeleri de şöyle hatırlattı:

Her il ve ilçede Tekalifi Milliye komisyonu kurulacak.

Her ev birer kat çamaşır birer çift çorap hazırlayıp komisyona teslim edecektir.

Gıda maddelerinin %40'ına bedeli sonradan ödenerek el konulacaktır.

Halka ait taşıtlar her ay ordu için 100 km taşıma yapacaktır.

Bütün sahipsiz mallara el konulacaktır.

Halkın elinde bulunan silahlar orduya teslim edilecektir.

Makina ve yedek parçalarının %40'ına el konulacaktır.



Kampanyaya destek 1.5 milyonu buldu

"Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasında ulaşılan miktarı da açıklayan Erdoğan, "Kampanyamıza milletimizin gösterdiği teveccüh bu ülkenin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu ispatlamıştır. Şu ana kadar Milli Dayanışma Kampanyasına destek 1 milyar 500 milyon lirayı buldu" diye konuştu.



Vatandaşımız yardım istemekte çekinmesin

Kamuoyunu yakından takip ettiği infaz düzenlemesinin yarın (bugün) TBMM'de görüşülmeye başlanacağını söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Gıda-Tarım Orman ve Hayvancılık ile sosyal politikalar kurulu oluşturuyoruz. Yaşadığımız salgının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıkça görülüyor. Ekonominin sadece paradan, borsadan ibaret bulunmadığı görülüyor. Asıl önemli olanın dağıtım olduğu ortaya çıktı. Bu yeni dönemde tüm dünyada insanı yaşat ki devlet yaşasın yöntemi her ülkenin merkez sistemine yerleşecektir."



'Biz de bu salgının üstesinden geleceğiz'

Hali hazırda yaşanan dönemin en kısa sürede geride bırakılması gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Avrupa bölgesinde salgının zirve aşamasına geldiğini yakında gerileme olacağını umuyoruz. Bu sorunun bu coğrafyada son bulmasını istiyoruz. Alacağımız önlemlerle dünyadaki diğer ülkelerde bu salgının üstesinden inşallah geleceğiz" diye konuştu.



Moldova Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başkan Erdoğan, dün Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadelede işbirliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındığı öğrenildi.