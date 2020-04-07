Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Berat Kandili' mesajı

Berat Kandili sebebiyle Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu mübarek gecede Rabbimizin engin merhametine, Efendimizin (S.A.V.) himmetine gönüllerimizi açıp huzurumuz, selametimiz için, insanlığın içinden geçtiği sıkıntı ve hastalıklardan beraatimiz için dua edelim. Rabbimiz, tüm dualarımızı mübarek Berat Gecesi hürmetine kabul eylesin." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Berat Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımladı.



Bakan Albayrak, mesajında "Bu mübarek gecede Rabbimizin engin merhametine, Efendimizin (S.A.V.) himmetine gönüllerimizi açıp huzurumuz, selametimiz için, insanlığın içinden geçtiği sıkıntı ve hastalıklardan beraatimiz için dua edelim. Rabbimiz, tüm dualarımızı mübarek Berat Gecesi hürmetine kabul eylesin." ifadelerine yer verdi. Bu mübarek gecede Rabbimizin engin merhametine, Efendimizin (S.A.V.) himmetine gönüllerimizi açıp huzurumuz, selametimiz için, insanlığın içinden geçtiği sıkıntı ve hastalıklardan beraatimiz için dua edelim.



Rabbimiz, tüm dualarımızı mübarek Berat Gecesi hürmetine kabul eylesin. pic.twitter.com/2K57mjzWHd — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 7, 2020