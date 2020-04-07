Türkiye plazma tedavisine başladı

Korona virüsle mücadele kapsamında immün plazma tedavi yöntemi Çin'den sonra ilk kez Türkiye'de uygulanmaya başladı.

Önceki akşam saatlerinde Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleşen operasyonda, iyileşen bir vakadan alınan plazma, yoğun bakımda durumu ağır olan bir hastaya nakledildi.



AŞIDAN DAHA ÖNEMLİ

Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Türkiye'de ilk defa dün gece iyileşen plazmayı yoğun bakımdaki Kovid-19 evre-4 olan ciddi durumdaki bir hastaya uyguladıklarını kaydederek, "Şu an durumu stabil. Şimdi sonuçları görmek için 48 ile 72 saat süreye ihtiyaç var" dedi. BU tedavi yönteminin Çin'den sonra ilk defa Türkiye'de kullanılmaya başlandığını belirten Erkut, "Bu tedavi ile iyileşmiş hastalardaki antikorların bu hastalığı geçiren vakalara verilerek onları iyileştirmesi planlanıyor. Bu tedavi aslında modern aşının atası. Aşı bulununcaya kadar bu yöntem özellikle yoğun bakımda ve entübe olmuş yaklaşık 2 bin 400 civarı hastamız var. Bunların tedavisinde kullanılacak. İyileşen birinden 50 dakikada 800-900 cc plazma toplayabiliyoruz. Plazmayı ilk olarak 400 cc yükleme dozu olarak veriyoruz. Bundan sonra da 200 cc olarak haftalık dozlarda devam ediyoruz. Bu tedavi ile Çin'de yoğun bakımdaki hastalarda yüzde 80 başarı elde edildi. Kovid-19'da şu ana kadar dünyada kanıtlanmış standart bir tedavi yok. Tedaviler hep deneysel amaçlı ama şimdilik özellikle yoğun bakımda en etkili tedavi yöntemi bu" diye konuştu.

Çin'den sonra ilk kez Türkiye'de Malatya'da uygulanmaya başlayan tedavi ile yoğun bakım hastalarının iyileştirilmesi planlanıyor.



PLAZMA TOPLUYORUZ

Tedavinin 56 yaşında erkek bir hastaya uygulandığını, donörün de 56 yaşında olduğunu belirten Prof. Erkurt, iyileşen vakadan 14 günlük takibin ardından plazma aldıklarını belirterek bu konudaki yetkiyi Sağlık Bakanlığı'nın sadece Aferez Merkezleri, kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve Kızılay'a verdiğini hatırlattı.

FATİH ŞENDİL