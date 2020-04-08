Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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