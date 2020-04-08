Diyarbakır'da sivillere hain saldırı!

Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi, bölgeye ekipler sevk edildi. Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu bildirdi. Öte yandan İçişleri Bakanlığından Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ormana odun toplamaya giden köylülere yönelik PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. 5 sivilin şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Hainlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon başlatılmıştır" denildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun topmaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

ORMAN İŞÇİLERİNE HAİN SALDIRI

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ormana odun toplamaya giden köylülere yönelik PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. 5 sivilin şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Hainlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon başlatılmıştır" denildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin döşedikleri el yapımı patlayıcı sonucu 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur. Hainlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yanlarına kalmayacak. Mücadelemiz devam ediyor, hesabını verecekler" dedi.

DİYARBAKIR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp ilçesinin Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında, terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

"Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu." ifadesine yer verilen açıklamada, saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik güçlerince operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır dilendi.