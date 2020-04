FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’ın yalanları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), yalan söylediği ve halkı manipüle ettiği gerekçesiyle Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal hakkında Istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunması, FOX TV’nin yalan haberlerini gündeme getirdi.

Fatih Portakal; İETT'ye ait otobüse bir duraktan 3 yolcu binmesine rağmen 47 kişinin bindiğine yönelik gerçek dışı iddiaları savundu. Portakal, vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kötülemek için otobüse bindiğini ileri sürdü.



Portakal, 30 Mart 2020 tarihinde yayınlanan FOX TV Ana Bülteni'nde vatandaşları hedef aldı ve "Bakın. Bu nasıl yapılabilir diye düşünüyor sunuz? Artık bu siyaset de değil. Öyle bir militanlaşma var ki? Koronavirüs salgının da dahi militanlaşma var. Öyle bir karalama kampanyası var ki! Bugün bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kötülemek için yapılan bir videoydu. Videoyu izleyince diyorsunuz ki: 'Allah bunlara akıl fikir versin'" iddiasında bulundu.



FAZİLET DURAĞI'NDAN 47 YOLCU DEĞİL 3 YOLCU BİNMİŞ!

Akbil kayıtlarında, 29 Mart 2020 tarihinde Fazilet Durağı'ndan bir anda 47 yolcunun bindiğine ilişkin iddiası gerçeği yansıtmadığı, söz konusu duraktan 3 yolcunun bindiği tespit edildi.





29 Mart Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan 34 EH 8524 plakalı İETT otobüsüne Fazilet Durağı'ndan 3 vatandaşın bindiği tespit edildi. Otobüse Fazilet durağından 29 Mart Pazar günü saat: 06.13.51; saat:06.16.07 ve saat:06.16.48'de üç yolcunun bindiği öğrenildi.





JANDARMANIN ADNAN MIZRAKLI'YI ARKADAN KELEPÇELEĞİ YALANI!

Fatih Portakal, jandarmanın, "HDP'li Diyarbakır Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı arkadan kelepçeledi" iddiasında bulundu.



Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Portakal'ın, Adnan Selçuk Mızraklı'ya arkadan kelepçe takıldığına yönelik iddiaları fotoğraflarla yalanlandı.





Fatih Portakal'ın iddiasına tepki gösteren Diyarbakır Valiliği de, "Bahse konu iddialar güvenlik kuvvetlerimize ve devletimize yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialardır" ifadesini kullandı.



EMEKLİ MAAŞLARINDA KESİNTİ YALANI!

Fatih Portakal, 24 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan FOX TV Ana Haber Bülteni'nde; "Emekli maaşlarında yüzde 5 sağlık kesintisi yapılacak" iddiasında bulundu.



SGK; Fatih Portakal'ın iddiaları yalanlandı ve "Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, Kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da belirtiriz" denildi.



DEPREM ÜZERİNDEN BİLE YALAN HABER!

Fatih Portakal, 26 Eylül'de merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde depremin ardından, Ekrem İmamoğlu'nun Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na çağrılmadığını iddia etti.

İstanbul Valiliği ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iddiayı yalanladı ve İmamoğlu'nun AFAD toplantısına çağrıldığını açıkladı.







ŞEHİR HASTANESİ HABERİ YALANI GÜVENLİK KAMERASIYLA ÇÖKTÜ

Fatih Portakal, şehir hastaneleri hakkında da yalan habere imza attı. Haberde; Mersin Şehir Hastanesi içinde ulaşımda zorlandığı iddia edildi.

FOX TV kameralarına koltuk değneğinde zorlanarak yürüyen hastayı oynayan Kemal Alp Köker adlı şahsın hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarında koltuk değneklerini elinde tuttuğu ve herhangi bir sorun yaşamadan yürüdüğü görülüyor.



Kanalın yalanına ortak olan vatandaşın hiçbir tetkik yaptırmadığı ortaya çıktı. Söz konusu kişi, bin 39 kamera ile izlenen hastanede bir de koltuk değneksiz yürürken yakalandı.



HASTANE TEDAVİSİNİN YARIM KALDIĞI YALANI

FOX TV, Tuğçe Büşra Başar'ın tedavisinin yarım kaldığına yönelik haber yayınladı. SGK, Başar'ın 2012-2017 arasındaki tüm masraflarını karşıladığını açıkladı. Baba Tarzan Başar'ın devleti dolandırdığı ortaya çıktı.



İŞLEMLERİ TAMAMLANMIŞ VE ARŞİVE KALDIRILACAK DOSYALAR ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU

FOX Ana Haber, Bakırköy Adliyesi'nde işlemleri tamamlanmış arşive kaldırılmak için bekleyen icra dosyalarını çekerek işleme alınacak dosyalar gibi gösterdi. Fatih Portakal, çekilen görüntüler üzerinden "ekonomi kötü" algısı oluşturmaya çalıştı. Adliye görevlisi, kanalın yalan haber yaptığını açıkladı.



ÖĞLE TATİLİNDE BOŞ ATÖLYEDE ÇEKİM YAPILDI, ÜRETİMİN DURDUĞU İDDİA EDİLDİ

Fatih Portakal, İkitelli Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde bir atölyede üretimin durdurduğuna yönelik haber yaptı. FOX Haber ekibinin, öğle tatilinde olan boş bir atölyede çekim yaptığı ortaya çıktı.



KIRTASİYE VE KİTABA VERGİ İDDİASI DA YALANLANDI

Fatih Portakal; "Eğitimde kırtasiyeden, kitaptan, e-kitaba kadar vergileri artırdılar" iddiasında bulundu. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.





BEYAZ ET SEKTÖRÜNÜ DE YALAN HABERLE HEDEF ALDI!

Sakarya'da beyaz et sektörü hedef alındı ve firmaların kapandığı anlatıldı. Ancak iddiayı bizzat üreticiler yalanladı.



İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN BYLOCK YALANI!

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin "ByLock" kullandığını iddia etti. Emniyet Genel Müdürlüğü, eski bakanın eşi İlyas Kaya'nın ByLock kullanıcısı olduğuna dair iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İsmail Küçükkaya, bu yalandan dolayı yargılanıyor.



DİNK CİNAYETİNDEN KURGU YAPTILAR

FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün'ün; Hrant Dink cinayetini işleyen katil zanlısı Ogün Samast'ın elinde Türk bayrağı bulunduğu halde Atatürk'ün bir sözü önünde çekilmiş fotoğrafının Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekilmiş gibi kurgu yapılmasını ve Ergenekon operasyonlarının zemininin hazırlanmasını sağladığı tespit edilmişti.







17-25 ARALIK'IN MEDYA AYAĞI

FOX TV, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 tarihlerindeki yargı darbe girişiminde de yer aldı. Ercan Gün, FETÖ'nün kumpas soruşturmasının 100 milyar euro'luk olduğunu iddia etmiş, Fatih Portakal da, söz konusu yalana ortak olmuştu.



