İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 669'a yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak, 17 bin 669’a yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 95 bin 262'ye çıktığını, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 139 bin 422'ye yükseldiğini belirtti.

Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 24 bin 392 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 99'luk artışla 26 bin 491'e yükseldiğini, bunun günlük bazda en yüksek iyileşen sayısı olduğunu kaydetti.

İTALYA'DA SON DURUM

Angelo Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 542 kişi daha artarak, 17 bin 669'a ulaştığını açıkladı. Borreli'nin belirttiği ölü sayısı, son günlerdeki düşüş eğilimini teyit etti.

Sivil savunma yetkilisi, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısında da azalma olduğunu belirterek, bugün itibariyle 3 bin 693 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, bu sayının düne göre 99 kişi daha az olduğunu bildirdi.

Borrelli ile beraber basın toplantısına katılan Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Ranieri Guerra da İtalya'da Kovid-19 vakalarıyla ilgili, "Net bir düşüşte değiliz ancak, hızın yavaşladığını görüyoruz." dedi.

Bu arada, Borrelli bugün 1195 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Dün bu sayı 880, pazartesi 1941, pazar 2 bin 972, cumartesi 2 bin 886, cuma 2 bin 339 olarak belirlenmişti.

Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 807 bin 125 test yapıldığı bildirildi.

Ülkede en çok ölü ve vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde dün 282 olarak kaydedilen ölü sayısı bugün 238'e geriledi.