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MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi

08.04.2020, 19:04 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020,19:05

'nca, bölgesinde taciz atışı yapan ve  bölgesine saldırı hazırlığında olan toplam 8 /'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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