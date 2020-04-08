‘Plazma’da umut var'

Korona virüs tedavisinde Çin’den sonra Türkiye’de de uygulanmaya başlayan immün plazma yöntemi ile ilgili gelişmeler umut vadediyor. Malatya’da yoğun bakım hastasına uygulanan tedavide ilk 24 saat sonuçlarının olumlu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mehmet Ali Erkut, “Ama ilk 48 saat önemli. Süreç olumlu tamamlanırsa tarihe geçeceğiz” dedi.

Çin'in ardından ilk kez Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde plazma tedavisine başlanan ventilatör cihazındaki korona virüslü hasta tedaviye ilk etapta olumlu cevap verdi.

Önceki gün akşam saatlerinde tamamen iyileşen hastadan alınan plazmanın ilk dozunun yoğun bakımda tedavisi süren hastaya nakledildiğini ve ilk 24 saatlik izleme sonuçlarının iyi olduğunu belirten Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkut, "Bu tedavi sadece 72 saat önemli. Hastamızın durumunu takip ediyoruz" dedi.

Yeni tip koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, Türk Kızılay'ın ilk plazma bağışçısı oldu.



Kovid-19'da şu ana kadar dünyada kanıtlanmış standart bir tedavi olmadığını ve şimdilik özellikle yoğun bakımda en etkili tedavi yönteminin plazma tedavisi olduğunu söyleyen Erkut, "İyileşen hastamızdan alınan plazma örneğinin ağır korana virüslü hasta üzerindeki ilk izlenimleri olumlu, hastamızın tüm semptomları saniye saniye takip ediliyor, gelişmeye göre ikinci ve üçüncü periot plazma takviyeleri de yapılacak. İnşallah Çin'den sonra dünyada bu tedaviyi başarıyla gerçekleştiren ülke Türkiye olacak. Bunu gerçekleştirmek için tüm ekip olarak günlerdir uykusuz çalışıyoruz. İnşallah tarihe geçeceğiz" diye konuştu.



KIZILAY'DAN BAĞIŞ ÇAĞRISI

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi. Kınık, "Korona virüsü yendikten sonra 14 gün geçen bütün kahramanlarımızı, cephede savaşan diğer hastalarımızın da kahramanı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. ÖTE yandan korona virüsü yenen ve gönüllü bağışçı olan Dr. Kürşat Demir, Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde immün plazma bağışı yaptı.

Fatih ŞENDİL