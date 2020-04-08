Sen çok yaşa Emine teyze

Başkan Recep Tayyip Erdoğan korona virüsle mücadelede alınan yeni tedbirleri açıkladığı konuşmasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını eleştirenlere tepki göstererek Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasındaki en önemli fedakarlıklardan biri olan 'Tekâlif-i Milliye Emirleri'ni hatırlattı.

'MİLLETİMİZ SAĞOLSUN'

Erdoğan'ın bu konuşmasını gözleri dolarak dinleyen İzmirli Emine teyze, 155 polis imdat hattını arayarak emekli maaşını kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi. Emine Teyze'nin kapısına gidip bağışladığı maaşı tutanakla teslim alan polis memurları duygu dolu anlar yaşarken, 72 yaşındaki Emine Teyze ise polis memurlarına, "Bizi kimse yıkamaz evlatlarım sizler vatanımız milletimiz sağolsun" dedi.







'EMEKLİ MAAŞIM HELAL OLSUN'

İzmir Aliağa'da 155 Polis İmdat hattını arayan 74 yaşındaki Kudret Koçar, 1 aylık emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı. 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağından dolayı dışarı çıkamayan ve konu hakkında bilgi edinmek isteyen Koçar, 155'i arayarak yetkililerden yardım talebinde bulundu. Aliağa Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Destek Grubunda görevli polisler yaşlı kadının evine giderek bağışını teslim aldı. Koçar, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Emekli maaşım bu millete helal olsun" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL