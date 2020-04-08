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Son dakika: ve 'den sağlıkçılar için yeni yasa teklifi

Son dakika: AK Parti ve MHP'den sağlıkçılar için yeni yasa teklifi

08.04.2020, 15:08 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020,15:29

ve Meclis'e yeni bir teklif sunacak. Teklif koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yeni haklar getiriyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası artırılıyor.

AK Parti ve MHP Meclis'e yeni bir teklif sunacak. Teklif koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yeni haklar getiriyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası artırılıyor.

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