İnfaz görüşmelerinde HDP’liler kavga çıkardı

Cezaevinde bulunan binlerce kişinin beklediği infaz yasa teklifi için mesai yapan TBMM, dün HDP'nin provokasyonuna sahne oldu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 kişinin şehit olmasına tepki gösteren AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, saldırıyı kınayarak HDP'liler için 'terör seviciler' ifadesini kullandı.

ENGİNYURT'UN ÜSTÜNE YÜRÜDÜLER

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise teröristler için de af isteyen HDP'lilere yönelik "Katillerin affını kimse beklemesin, bu Meclis'ten teröristlere af çıkmayacak" dedi. Bu konuşmalara tepki gösteren HDP'liler ise Enginyurt'un üzerine yürüdü. Meclis Başkanvekili Levent Gök ise tartışmanın büyümesi üzerine birleşime ara verdi. MHP ve HDP'liler arasındaki sözlü kavga verilen arada da devam etti. İki parti milletvekilleri arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesini diğer milletvekilleri araya girerek önledi.

HDP, Meclis'te infaz tasarısını protesto etti. HDP'li vekiller Meclis bahçesinde cezaevindeki HDP vekilleri ile gazetecilerin fotoğrafl arını taşıyarak, "İnfazda eşitlik istiyoruz" sloganları attı



Sağlık çalışanları için kanun teklifi

Sağlık çalışanlarına şiddete ilişkin cezaları artıran kanun teklifi dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla verilen 3 maddelik teklife göre sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin cezası yüzde 50 artılıyor. Yine sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların cezaları ertelenemeyecek ve hükmün açıklanması geri bırakılması müeyyidesi uygulanmayacak.