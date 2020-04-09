Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı.

Koronavirüs testi pozitif çıktığı için kendini karantinaya alan, ancak hastalığın belirtileri yoğunlaştığı için pazar günü yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakımdan çıkarılarak St Thomas Hastanesi'nde normal tedaviye alındı.

SAĞLIK DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, yoğun bakımından çıkarılarak normal tedavi sürecine geçilen Johnson'ın sağlık durumu, 'hastanede yakından takip edilmeye devam edecek'.

5 NİSAN'DA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

5 Nisan tarihinde hastaneye kaldırılan Johnson, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a kabine toplantılarına başkanlık etme yetkisi vermişti.