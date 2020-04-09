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Haberler Gündem Ramazan’da teravih namazı evde kılınacak

’da teravih namazı evde kılınacak

Ramazan’da teravih namazı evde kılınacak
Giriş Tarihi: 9.4.2020

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ramazan ayında camiler açık olacak mı?" sorusunu cevapladı. Erbaş, "Korona virüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak" cevabını verdi. Erbaş, salgından sonra başlattıkları temsili cuma namazlarına da devam edeceklerini söyledi.

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