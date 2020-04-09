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Haberler Gündem Son dakika: Berfin Özek davasında flaş gelişme!

Son dakika: davasında flaş gelişme!

Son dakika: Berfin Özek davasında flaş gelişme!

09.04.2020, 16:26 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020,16:31

'ın İskenderun ilçesinde , yüzüne asit dökerek yakan ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Rasim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Buluttepe Mahallesi'nde erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek, asitli saldırganla ilgili şikayetinden vazgeçti. Berfin Özek'e süreç boyunca tam destek veren İskenderun Kadın Platformu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bizler İskenderun Kadın Platformu olarak kurulduğumuz günden beri birçok kadın ve çocuk davalarının takipçisi olduk olmaya devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddet asla kabul görülemeyecek seviyeye gelmişken bu mücadelemize ket vurulmasına asla müsaade etmeyeceğimizi bildiriyoruz.

Hepinizin yakından takip ettiği Berfin Özek davasında bizler ilk günden itibaren her türlü desteği verdik. Birçok kadın örgütleriyle birlikte dayanışma içerisinde olduk. Berfin'i asla yalnız bırakmayarak her koşulda yanında olup tedavisini olabilmesi hayallerini yaşayabilmesi için var gücümüzle çalışma yaptığımız kamuoyunca bilinmektedir. Ancak gelinen süreçte Berfin'in kendi iradesiyle şikayetinden vazgeçtiğini bildirmesi üzerine bizler affetmesinin hukuki ve sağlık yönünden sonuçlarını kendisine bildirdik. Buna rağmen kendisi bu iradesinde ısrar ettiği için bizler de 'öldüren sevgi istemiyoruz' şiarımıza ters düştüğünden ilkelerimizden asla taviz vermeyerek bu saatten sonra Berfin Özek ile ilgili hiçbir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz."

İHA

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