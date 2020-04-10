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Haberler Gündem DEAŞ’a 2020’nin ilk 3 ayında büyük darbe

’a 2020’nin ilk 3 ayında büyük darbe

DEAŞ’a 2020’nin ilk 3 ayında büyük darbe
Giriş Tarihi: 10.4.2020

DEAŞ'A yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, örgüte ağır darbe vurmaya devam ediyor. Güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu. Yılın ilk üç ayında gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, aralarında terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularının da bulunduğu 350 şüpheli gözaltına alındı, 75 örgüt üyesi tutuklandı. Çok sayıda DEAŞ üyesi hapis cezasına çarptırıldı.

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