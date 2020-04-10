Dünya Sağlık Örgütü'nden Başkan Erdoğan'a teşekkür

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Türkiye'nin komşu ve başka ülkelere yaptığı tıbbi yardımlardan dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (Kovid-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İtalya, İspanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova ve İngiltere gibi 40'dan fazla ülkeye koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi yardım malzemeleri göndermesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından takdirle karşılandı. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (COVID-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum" dedi. "TÜRKİYE'NİN TAVRI DÜNYAYA ÖRNEK OLMALI" DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'nun açıklamaları şu şekilde: "Türkiye'nin COVID-19 konusunda sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (COVID-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum. Hiçbir ülke doğal felaketler konusunda Türkiye'den daha tecrübeli değildir. Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor"