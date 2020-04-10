Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs haritasını paylaştı

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüsle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün ülke genelinde yayılımı gösteren haritayı paylaştı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da vaka sayılarının fazla olduğu harita üzerinde net bir şekilde görülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası corona virüs konusunda son dakika gelişmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam test sayımız 307. 210 oldu. Günlük test sayısı 30. 864. Bugünkü vefat sayısı 98. Toplam vefat sayısı bin 6 oldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 281, toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 423 oldu" dedi.

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA

Bakan Koca ayrıca Türkiye genelinde virüsün yayılma haritasını gösterdi. Harita üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, "Özellikle bazı yerlerde ciddi seyirin olduğunu görüyoruz. Ankara İstanbul, İzmir, Trabzon ve Bursa'da vakaların yüksek olduğunu görüyoruz." dedi.

İŞTE VİRÜSÜN YAYILMA HARİTASI









Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarını açıkladı