Türkiye'den İngiltere'ye koronavirüs için yardım uçağı

Türkiye, İtalya, İspanya ve 5 Balkan ülkesinin ardından İngiltere'ye de yardım elini uzattı. Maske ve tek kullanımlık önlüklerden oluşan tıbbi malzemeler Ankara'dan askeri kargo uçağı ile İngiltere'ye gönderildi.

Koronavirüs salgınında ciddi kayıplar veren Avrupa ülkelerine Türkiye geçtiğimiz günlerde yardım elini uzatmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan yardımlar için ise "Yardım gönderdik, göndermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İNGİLTERE'YE DE YARDIM

Başta İtalya ve İspanya olmak üzere 7 Avrupa ülkesine yardım gönderen Türkiye, İngiltere'ye de yardım gönderme kararı aldı.

Korona ile mücadelede İngiltere'deki sağlık çalışanları, vardiyalarında çöp torbası giyerek hastalara hizmet vermek zorunda kaldıkları, sosyal medya fotoğraflarıyla ortaya çıkmıştı.

Türkiye de başta maske ve tek kullanımlık önlüklerden oluşan tıbbi malzemeleri Ankara'dan askeri kargo uçağı ile İngiltere'ye gönderdi.