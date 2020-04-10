  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Türkiye'den İngiltere'ye koronavirüs için yardım uçağı

'den 'ye koronavirüs için yardım uçağı

Türkiye'den İngiltere'ye koronavirüs için yardım uçağı

10.04.2020, 09:35 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020,09:55

, İtalya, İspanya ve 5 Balkan ülkesinin ardından 'ye de yardım elini uzattı. Maske ve tek kullanımlık önlüklerden oluşan tıbbi malzemeler Ankara'dan askeri kargo uçağı ile İngiltere'ye gönderildi.

Koronavirüs salgınında ciddi kayıplar veren Avrupa ülkelerine Türkiye geçtiğimiz günlerde yardım elini uzatmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan yardımlar için ise "Yardım gönderdik, göndermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İNGİLTERE'YE DE YARDIM

Başta İtalya ve İspanya olmak üzere 7 Avrupa ülkesine yardım gönderen Türkiye, İngiltere'ye de yardım gönderme kararı aldı.

Korona ile mücadelede İngiltere'deki sağlık çalışanları, vardiyalarında çöp torbası giyerek hastalara hizmet vermek zorunda kaldıkları, sosyal medya fotoğraflarıyla ortaya çıkmıştı.

Türkiye de başta maske ve tek kullanımlık önlüklerden oluşan tıbbi malzemeleri Ankara'dan askeri kargo uçağı ile İngiltere'ye gönderdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye'den İngiltere'ye koronavirüs için yardım uçağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA